營建署：地震後易坍方 暫緩進國家公園登山步道

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（中央社記者陳俊華台北18日電）營建署今天說，台東池上發生芮氏規模6.8級地震後餘震不斷，未來一週仍有餘震，國家公園登山步道部分路段易有坍方、落石，呼籲民眾非必要暫緩進入；如發現設施設備損害時，請即時通報。

營建署晚上透過新聞稿表示，日前颱風外圍環流連日降雨，造成山區土石鬆軟，這次震央為中央山脈斷層，且近日仍有餘震；由於高山地區這兩天已有前震與主震造成地層滑動，山區道路及原先地質脆弱路段，易有坍塌無法即時預警，建議民眾近日儘量減少進入山區，非必要暫緩入山，必須進入山區也要特別注意環境安全。

營建署說，目前各地陸續回報災情正緊急搶通中，如玉山園區南橫公路梅山口至向陽管制路段今天封閉，公路單位工作人員巡察路段以排除落石，管制路段是否開放需視狀況決定。

營建署表示，強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定，如果還沒上山的民眾，請先暫停行程；已經在山上者，請注意自身安全趕快下山。

營建署強調，目前都是緊急搶修人員執行山屋、步道及設施盤點巡察工作，請民眾共體時艱，非必要避免入山，以免發生危險。（編輯：林克倫）1110918