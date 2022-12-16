寒流恐致路面結冰 南橫天池至向陽段擬預警性封閉

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）入冬後首波寒流明天報到，公路總局第三區養工處指出，因應南橫公路高雄天池至台東向陽段可能路面結冰，除已派駐保全加強巡邏，也不排除發現結冰後實施預警性封閉。

中央氣象局今天首度針對本島發布低溫特報，入冬後首波寒流將在明天報到，其中有12縣市亮橙色燈號，有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫發生機率。

公路總局第三區養護工程處在官網發布訊息指出，受寒流影響，明天凌晨氣溫下降，高雄桃源區台20臨105線25K~44K可能因濕度及溫度條件，不排除有路面結冰情形。目前已派駐梅山口、天池及埡口哨保全人員加強巡邏，如發現路面結冰，將立刻啟動相關應變措施。

第三區養工處表示，屆時結冰路段將限制車輛附掛雪鍊通行，也將儘速路面除冰，呼籲用路人減速慢行，注意道路結冰路滑。若遇到路面嚴重結冰影響通行安全，不排除實施預警性封閉。

第三區養工處也提醒，有意上山遊客可事先查詢道路管制時間與山區路況，請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性可能落石，注意道路兩側公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。（編輯：唐聲揚）1111216