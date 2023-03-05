南橫公路山櫻花盛開 黃喉貂穿梭花海模樣超萌

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南橫公路近期正值山櫻花盛開，甲仙工務段人員驚喜拍下黃喉貂穿梭花海的超萌模樣。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）南橫公路日前被目擊出現黃喉貂咬便當盒、口罩等亂象，不過近期正值山櫻花盛開，甲仙工務段人員驚喜拍下黃喉貂穿梭花海及討食物畫面，也呼籲別亂丟垃圾，共同維護環境。

南橫公路歷經十多年修復，去年5月重新全線開放通車，吸引大批遊客入山，但也為山林帶來不少垃圾；公路總局甲仙工務段人員先前目擊黃喉貂咬便當盒、口罩等亂象，不過近期因山櫻花盛開，有人拍下黃喉貂穿梭花海畫面，模樣超萌。

公路總局甲仙工務段今天也藉此機會發布影片呼籲，不管是野生黑熊或黃喉貂蹤跡，都會跟人為垃圾有關，並被食物氣味吸引出沒，因此日前也舉辦淨山活動，鼓勵民眾勇於拍照檢舉；未來也擬在民眾常丟垃圾地點科技執法取締，透過錄影車牌等方式舉發。

公路總局表示，目前會利用通行管制期間，邀集玉山國家公園管理處等單位前往淨山撿垃圾，也希望民眾進入南橫公路不要丟垃圾，共同維護環境，「要修復一條道路真的很不容易，希望可以永續南橫」。（編輯：陳仁華）1120305

南橫公路山櫻花盛開，甲仙工務段人員拍下黃喉貂穿梭花海，並看向鏡頭瞬間，模樣萌翻。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月5日