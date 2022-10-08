太平山國家森林遊樂區有「貂民」 遊客拐杖險遭叼走

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）小心「貂民」。宜蘭太平山國家森林遊樂區今天有隻可愛黃喉貂，企圖叼走遊客遺失物拐杖，但最後放棄離開，整個過程被遊樂區員工「錄影蒐證」，網友直呼「太可愛」。

太平山國家森林遊樂區員工黃清漢下午在遊樂區翠峰湖環山步道巡視時，發現2隻可愛黃喉貂在解說牌附近遊蕩。其中1隻在叼走遊客遺失物拐杖時，身旁另一隻「負責把風」的黃喉貂還在打哈欠，但下手的這隻黃喉貂最後放棄登山杖，離開現場。

「提醒遊客，小心『貂民』！重要物品要隨身攜帶，園區不負保管責任」，林務局羅東林區管理處官方臉書小編將影片貼出後，網友直呼「太可愛」「發現新玩具嗎」「趁年輕時叼得動，老了就可用」。

羅東林管處表示，太平山國家森林遊樂區近來常見黃喉貂，加上有遊客任意棄置不要的食物，黃喉貂幾乎不怕人類。希望遊客見到黃喉貂時，也不要餵食。

宜蘭縣政府表示，黃喉貂屬保育類動物、不可任意騷擾、虐待，以免違反野生動物保育法。（編輯：方沛清）1111008