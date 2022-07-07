營造生態友善環境 宜蘭太平山設野生動物逃生通道

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）林務局羅東林區管理處近來在太平山國家森林遊樂區的排水溝中，架設野生動物木梯逃生通道，完工後拍到黃喉貂等20多種動物利用，成為未來辦理生態友善改善工作的重要參考。

羅東林管處治山課長黃至用今天告訴中央社記者，因應太平山國家森林遊樂區聯外道路（宜專一線）的車流量逐年增加，為維護道路邊坡穩定及兼顧行車安全，去年下半年起設置10多處必要的排水設施，恐壓縮到森林動物的安全通行權，也恐造成動物落入設施後無法逃生。

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黃至用表示，林管處之後進一步利用舊有的步道木板材料，在這些排水設施內架設野生動物逃生通道，協助動物脫困，並在旁架設自動感應式紅外線攝影機，記錄動物利用狀態。經最近2個月的紀錄，發現有超過20種動物、50多次的使用頻率，其中包括斯文豪氏赤蛙、麗紋石龍子、黃喉貂、長鬃山羊等，都來攝影鏡頭前打卡。

黃至用指出，林管處也將透過這次蒐集到的資訊，進行後續既存設施的生態友善改善工作，讓森林遊樂區不僅是國人遊憩好去處，更是野生動物們好居所。（編輯：張芷瑄）1110707