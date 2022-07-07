更多編輯台推薦新聞：
COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

營造生態友善環境 宜蘭太平山設野生動物逃生通道

2022/7/7 09:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）林務局羅東林區管理處近來在太平山國家森林遊樂區的排水溝中，架設野生動物木梯逃生通道，完工後拍到黃喉貂等20多種動物利用，成為未來辦理生態友善改善工作的重要參考。

羅東林管處治山課長黃至用今天告訴中央社記者，因應太平山國家森林遊樂區聯外道路（宜專一線）的車流量逐年增加，為維護道路邊坡穩定及兼顧行車安全，去年下半年起設置10多處必要的排水設施，恐壓縮到森林動物的安全通行權，也恐造成動物落入設施後無法逃生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃至用表示，林管處之後進一步利用舊有的步道木板材料，在這些排水設施內架設野生動物逃生通道，協助動物脫困，並在旁架設自動感應式紅外線攝影機，記錄動物利用狀態。經最近2個月的紀錄，發現有超過20種動物、50多次的使用頻率，其中包括斯文豪氏赤蛙、麗紋石龍子、黃喉貂、長鬃山羊等，都來攝影鏡頭前打卡。

黃至用指出，林管處也將透過這次蒐集到的資訊，進行後續既存設施的生態友善改善工作，讓森林遊樂區不僅是國人遊憩好去處，更是野生動物們好居所。（編輯：張芷瑄）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族