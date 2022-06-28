苗栗縣又見石虎路殺 一夜通報2隻皆死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣政府農業處28日證實，16日晚間接獲通報在苑裡鎮有受傷小石虎，左後腿骨折，經救傷醫療仍不幸死亡，研判為縣內111年通報第1起石虎路殺案件。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣政府農業處今天表示，日前夜間接獲通報在苑裡鎮有受傷小石虎，經救傷醫療仍不幸死亡，研判為今年第1起石虎路殺案件；當晚另在通霄鎮也發現另一隻遭路殺石虎遺體。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦告訴中央社記者，6月16日晚間6時許接獲苑裡消防分隊通報，有民眾在月稱光明寺周邊道路發現受傷小石虎，左後腿骨折，經派員前往將受傷小石虎送往農委會特有生物研究保育中心救傷醫療，隔天仍傷重死亡，為縣內今年通報第1起石虎路殺案件。

張葦指出，當天晚間9時許，另接獲通霄分局烏眉派出所通報，民眾在128縣道5.3公里處發現石虎屍體，經查為體重約3300公克的公石虎，研判頭部受到撞擊致死。

苗栗縣今年上半年維持石虎「零路殺」一夜破功，3小時內接連發生2起。張葦表示，128縣道是石虎路殺高風險路段，經前往此次路殺點會勘，馬路兩側分別為農田與淺山，研判石虎可能於夜間往返兩側時遭行經車輛撞擊。

張葦說，此路段沒有路燈，將聯繫公所加裝路燈照明，並清除容易影響視線的路邊雜草，至於道路方面，也請工務處擇期會勘，初步朝加裝噪音路面加以改善。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎的重要棲地，縣府4月公布境內普查石虎族群數量，推估不到400隻。根據縣府農業處統計，今年縣內石虎死亡紀錄共4起，包括2月14日在後龍鎮不明原因死亡、5月26日在卓蘭鎮縣道140線犬殺，以及6月16日晚間2起路殺。（編輯：陳仁華）1110628