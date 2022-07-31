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台16線石虎遭路殺 公路總局籲駕駛注意車前狀況

2022/7/31 18:00（7/31 18:31 更新）
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公路總局第二區養護工程處南投工務段人員31日指出，29日接獲農委會特有生物研究保育中心通報，有民眾開車行經台16線集集段時，發現路面上有石虎奄奄一息，趕緊通報並將石虎送往特生中心救治，但仍回天乏術。（南投工務段提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月31日
公路總局第二區養護工程處南投工務段人員31日指出，29日接獲農委會特有生物研究保育中心通報，有民眾開車行經台16線集集段時，發現路面上有石虎奄奄一息，趕緊通報並將石虎送往特生中心救治，但仍回天乏術。（南投工務段提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月31日
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（中央社記者吳哲豪南投31日電）台16線集集路段發生石虎路殺事件，有民眾發現石虎躺路面奄奄一息，送特生中心救治仍傷重死亡；公路總局指出，這是台16線今年第一起石虎路殺事件，呼籲駕駛人注意車前狀況。

公路總局第二區養護工程處南投工務段人員今天指出，29日接獲農委會特有生物研究保育中心通報，有民眾開車行經台16線集集路段時，發現路面上有石虎奄奄一息，趕緊通報並將石虎送往特生中心救治。

不過石虎送達特生中心時已死亡，經過檢查，死亡的是1隻成年雄性石虎，工作人員決定取石虎精子保存，希望有助石虎復育工作。

南投工務段表示，這起石虎路殺事件為今年集集路段第一起石虎路殺事件，而為防止石虎闖入，當地設置100多公尺長的動物防護網，補強護欄缺口，防止石虎等動物穿越道路，也增設注意石虎警告標誌，提醒用路人依速限行駛，避免發生路殺事件。

南投工務段指出，台16線路線大多沿著濁水溪，公路旁的河岸與山區都是石虎活動範圍，再次呼籲用路人行駛台16線時，注意車前狀況小心駕駛。（編輯：黃世雅）1110731

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