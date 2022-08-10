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全台首家友善石虎農作門市 蕉織環創坊集集開幕

2022/8/10 13:59
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）全台第一家友善石虎農作直販所「蕉織環創坊」，今天在集集開幕，專賣在地友善石虎農產，包含山蕉、龍眼、火龍果、鳳梨、有機草莓等，創造生態保育、食農教育的多贏。

農委會水土保持局今天透過新聞稿說明，水保局南投分局協助集元果觀光工廠在南投縣集集開設「蕉織環創坊」，是全台第一家友善石虎農作直販所商店，落實食農教育，兼顧保育野生動物。

水保局說，「蕉織環創坊」由山蕉歷史文化館舊址重新改造，結合特有生物研究保育中心，以石虎保育為出發，提供在地生物及環境保護，推廣友善標章產品給予消費者安心保證，並一起參與生態保育，支持在地響應保育石虎的農友收入穩定。

水保局南投分局分局長陳榮俊說，「蕉織環創坊」設有多元工作坊，以「Deco Farm嬉遊集」品牌出發，以美藝、群藝、廚藝、農藝、心藝、工藝作為核心方向，結合集集大山與濁水溪所孕育的多樣資源，創造教室讓來訪民眾體驗農業廢棄物再利用，例如香蕉絲再造、柿枝燈體驗等，還有集集大山蕨類生態導覽、綠色隧道樟樹木工體驗、濁水溪餐桌等課程。

特有生物研究保育中心楊嘉棟主任表示，農夫是最直接接觸土地的人，如何面對在地共存的野生動物，將決定環境的品質與野生動物的生存，農夫願意以友善環境方式耕作，減少農藥、化學肥料，可讓野生動物有更好的生存環境，消費者願意購買支持，生活品質變好，人也更建康。（編輯：陳清芳）1110810

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