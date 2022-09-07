紓解台灣大道壅塞 台中捷運藍線環評案過關

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（中央社記者張雄風台北7日電）台中捷運藍線環評案今天進入環評大會審查。經大會確認斷層調查、石虎監測等項目，並強化空氣污染防制措施後過關。中市府表示，本路線串連台鐵與捷運綠線，可紓解台灣大道交通壅塞。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第427次會議，審查「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫環境影響說明書」。

開發單位台中市政府交通局表示，台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，主要沿台中台灣大道至台中車站附近止，全長約24.78公里，包含車站20座（8座高架、12座地下）及維修機廠1座（龍井機廠）。

環評委員主要建議包含加強大甲斷層可擾動範圍韌性設計與安全監測，並納入緊急防救災應變計畫；捷運沿線通過石虎重要棲地及潛在棲地，施工前於開發基地範圍以人工方式確認石虎穿越情形，如有發現，即通報監造單位並啟動因應措施。

文化部文化資產局表示，針對台中公園遺址、西大墩考古遺址、馬龍潭遺址、沙鹿遺址、鹿寮遺址及舊社遺址，施工期間應進行監看工作。

為增加綠能使用，開發單位規劃太陽能板設置於機廠屋頂，初步規劃駐車廠、維修廠及土木軌道廠屋頂面積共約2萬1000平方公尺可提供設置太陽能板；因尚需考量梁柱結構設計，於後續方能確認太陽能板面積及發電容量。

此外，針對空污防制，開發單位表示，針對路線段及車站單一工區承諾裸露面積不超過3公頃，機廠工區承諾裸露面積為約4公頃；運土車輛避開通勤晨峰及昏峰時間（上午7時至9時、下午4時至7時）運送及進出。

本案於去年11月16日、今年3月24日、6月16日召開3次初審會議，補充修正後於今天進入環評大會審查，最後建議為加強空污防制，施工期間運輸車輛40%以上採5期以上排放標準，經開發單位確認後，本案通過環評大會審查。

台中市政府表示，本計畫未來可促進台中都會核心區間交通與都市發展，並串連台鐵與捷運綠線，建構台中都會軌道生活圈，轉移私人運具使用量，紓解台灣大道交通壅塞。（編輯：陳政偉）1110907