中捷藍線環評過初審 強化建築耐震防災

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（中央社記者張雄風台北16日電）行政院環境保護署今天進行台中捷運藍線環評初審，待開發單位說明強化建築耐震作為、震災發生後因應規劃，加強石虎監測等，此案建議補充修正後通過，將送大會審查。

環保署召開「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

開發單位台中市政府交通局表示，台中捷運藍線主要沿台中台灣大道，全長約24.78公里，包含車站20座（8座高架、12座地下）及維修機廠1座（龍井機廠）。

前次會議，環評委員指出，台中大甲斷層與此路線B4至B5站路段交錯，要求加強建物韌性功能設計，並納入緊急防救災應變計畫。

交通局說明，除加強建築耐震外，考量若大甲斷層錯動造成震災時，可能影響沙鹿段捷運路線及B4站、B5站營運，規劃於B5至B6站間設置八字複式橫渡線做為臨時調度使用，捷運因震災受損修復期間，確保未受震災影響的B6至B20站段仍可維持運行，再以公車接駁方式服務B1至B5站沿線居民。

環委並建議，就捷運沿線通過石虎重要棲地及潛在棲地，開發單位承諾施工前循開發基地範圍以人工方式確認石虎穿越情形，如有發現，即通報監造單位並啟動因應措施。

另外，環委要求施工期間施工機具管理管制，落實排放標準，另就可能施工機具及運輸車輛的最大數量，強化噪音影響減輕措施等。

最後在開發單位承諾如生態監測、樹木補植等相關計畫皆會依環委要求辦理後，此案建議補充修正後通過，送環評大會審查。（編輯：管中維）1110616