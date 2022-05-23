銅鑼竹森光電案計畫審認通過 苗縣府盼創3贏

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗銅鑼鄉竹森太陽光電開發計畫今天再召開非都市土地使用分區審議會議，決議採迴避、縮小、減輕、補償等原則通過。縣府盼達成生態保育、綠能產業及保障農民權益3贏局面。

普登科技公司申請在苗栗縣銅鑼鄉竹森村開發8.3公頃光電案場計畫，因未達30公頃，為內政部委辦縣府審議核定案件，今年初經苗栗縣政府召開非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組第1次會議，決議「修正後提送各委員確認後核發許可」，因有相關議題須確認，今天再次召開會議，進行資料修正後審理作業。

會議從下午持續至傍晚，苗栗縣政府晚間發布新聞稿表示，普登公司分別針對行政院農委會、苗栗縣政府農業處、工商發展處以及審議小組提出的意見，承諾將遵照「迴避、縮小、減輕和補償」等4大原則，並與屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏，簽訂長達20年作為石虎生態保育監測研究場域，並將所有監測資料無償提供給政府單位、學術機構與環保團體做為研究之用。經與會委員討論後，一致決議通過。

審議會議前，台灣石虎保育協會理事長劉威廷會同多個保育團體代表在縣府大樓前表達反對立場，苗栗縣議員陳光軒、宋國鼎、曾玟學等人也到場聲援。

劉威廷指出，協會不反對綠能，但是至少要保住對石虎棲息、活動與族群交流最重要的林地，許多生態專家也認為，若不在選址階段就迴避敏感的區域，後續再多減輕補償也無法恢復原有的棲地和功能，「砍伐淺山森林，絕對會是綠能發展的污點和阻力」。

另一方面，銅鑼鄉竹森社區發展協會近50名鄉親也在對街拉起「竹森社區全力支持太陽光電」紅布條，表達贊成此光電計畫。協會常務監事鍾兆良指出，案場位置經過監測結果並未發現石虎，既然如此，為何還要反對，「這樣國家會進步嗎」。

縣府指出，普登公司回覆各單位意見表示，此案基地荒廢多時，非屬林相完整的原生林，基地茶農同意配合轉作太陽光電設施，並不影響農業生產環境與原地主農民權益。

至於石虎棲地部分，業者提出，為避免擾動棲地生態，除縮減特定目的事業用地、提升國土保安用地外，太陽能光電設施也減少至51.86%，大幅縮小工程施作面積，保留大面積綠地、開放式圍網底部預留15公分，供小型動物進出，避免犬隻等中大型野生動物進入，保有生態廊道功能，提高太陽能板，底下形塑自然微棲地，以人工方式除草不灑農藥，提供躲避、棲息環境，且相關工程以架台、螺旋基樁工法，以最少破壞土地、最低侵擾生態的方式進行施工。

縣府表示，此案依「區域計畫法」及相關法令規定審認修正後提送各委員確認，再行提送內政部營建署協審後，予以核發許可，未來將嚴格要求開發單位，遵守維護生態環境保育承諾，期望達成生態保育、綠能產業以及保障農民權益等3贏局面。（編輯：李錫璋）1110523