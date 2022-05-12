家貓代孕複製石虎挨批反自然 台大：為基因保種

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（中央社記者楊淑閔、陳至中台北12日電）動物保育團體今天呼籲，台大應停止家貓為代理孕母的石虎異種複製計畫，因為違反動物倫理且搞錯保育重點；台大說，這是為了未來無活體石虎也能基因保種奠定科學基礎。

台灣動物社會研究會、台灣石虎保育協會今天聯袂召開記者會，提出4大質疑，呼籲台大撤銷以家貓為代理孕母的石虎異種複製計畫。目前此計畫正在科技部審查中，農委會林務局說，未參與此計畫。

動社研究員饒心儀指出，台大「實驗動物照護及使用委員會（IACUC）」已通過這項為期3年的石虎異種複製研究計畫，預計8月起執行，宣稱可提升石虎族群數量及保存生物多樣性。

她說明，相關操作方式跳過受精卵孕育生命的機制，採集路殺石虎的皮膚組織，培養後取得細胞核，另從地區獸醫院取得母貓進行絕育手術後的卵巢，從中取得大量卵母細胞並去核，再將石虎細胞核、家貓卵母細胞結合，培養成囊胚細胞。接著，從國內繁殖場買入10多隻家貓，植入囊胚細胞觀察是否能懷孕、複製石虎。

會中對此計畫提出4大質疑。首先，台灣石虎保育協會秘書長陳美汀說，石虎的生存威脅來自棲地喪失及破碎化、品質惡化，以及路殺、畜牧衝突、非法獵捕、流浪犬貓威脅，且石虎有繁殖力，應著手改善棲地喪失等問題，而非做異種複製，呼籲此領域專家說明。

台大回應，這是不同階段、不同面向的兩件事，石虎已瀕危，有可能會消失，所以這個實驗是為了石虎的未來基因保種奠定科學基礎。

台大進一步說，以目前石虎仍有活體進行申請做保種，是一種方式；這項計畫以「異種體細胞核移置與其複製胚幹細胞應用於石虎保種之探討」，是另一種方式，有利未來無活體石虎時，也能進行保種，相關科學研究，甚至可能運用到貓科、哺乳類動物的未來保種上。

動團並說，其次，異種複製的物種惹議。因為細胞核雖來自複製對象，粒線體卻來自提供卵子的物種，來自不同物種的粒線體DNA與細胞核DNA會交互影響，可能使複製個體產生異於原物種的基因表現。就此，台大說，實驗最終會保存的體細胞基因組是不會改變的。

動團還說，再者，「異種複製」違反自然，生出先天缺陷、早夭動物，製造生命痛苦。多年來的貓科動物異種複製研究僅一成功存貨案例，為「同屬不同種」的「非洲野貓＋家貓」研究，共製造1552顆複製胚胎，僅24顆發育為胎兒，其中7隻被母體吸收、7隻死產、7隻在出生36小時內死亡、1隻在出生6周內死亡，僅2隻小貓順利存活。

動團並說，而石虎與家貓既「不同屬」也「不同種」，迄今異種複製從未成功過，韓國學者2006年、2010年同一團隊的兩度實驗，也全數死亡。台大說，目前複製動物的成功率是低的。

最後，動團認為，複製動物過程引發的疾病，例如臉部畸形、糖尿病、腸阻塞、心臟病、腦、肝、腎臟等問題與照顧，超乎一般實驗動物，台大的這項計畫人員無獸醫專業、野生動物照護背景，未考量複製動物照護、母貓死亡風險及個體處置等，恐有視生命如兒戲之嫌。

台大說明，這與生命起始的價值觀辯證有關，未來計畫後期一部分預計進行的體內試驗，若能進行，移植複製胚所使用的代理孕母將在檢疫合格場域與獸醫師監督下進行手術（與一般人類不孕症治療程序類似），實驗結束後的家貓將依程序送養，未有犧牲動物之慮。（編輯：陳清芳）1110512