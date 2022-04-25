苗縣境內首次普查石虎族群 數量推估不到400隻

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣是瀕臨絕種保育類動物石虎的重要棲地，苗栗縣府委專業團隊首次進行境內石虎族群全面普查工作，今天公布成果報告，推估縣內定居石虎數量在339.9隻到362.6隻間。

石虎是台灣僅存的原生貓科動物，為台灣低海拔地區最具指標性的物種之一，苗栗縣政府自民國108年9月起委託專業團隊進行縣境內石虎族群調查，透過2年調查期程了解苗栗縣內石虎分布及族群量情況。

苗栗縣府今天公布調查成果報告指出，調查計畫首次以網格狀系統取樣的方式，針對苗栗縣海拔1000公尺以下地區進行全區石虎普查，並繪製石虎分布圖。

調查結果顯示，石虎普遍分布於苗栗縣海拔1000公尺以下地區，並無特定連續的高密度區塊，但縣內東北區石虎密度明顯較低；推估苗栗縣的定居石虎數量在339.9隻到362.6隻間。

調查報告指出，系統樣區（200個網格）的全面普查中，有105個網格有石虎個體記錄，全縣18個鄉鎮市中，只有竹南鎮、泰安鄉沒有石虎紀錄，顯示縣內除了北部高開發地區及東部山區外，石虎在苗栗縣確實是普遍存在的物種，也顯示在苗栗淺山環境內的土地利用或開發，將很難迴避石虎保育的議題。

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此外，調查計畫也進行苗29鄉道及苗140縣道動物友善措施成效評估，結果顯示，石虎會利用苗29鄉道的動物通道移動，使用的頻率依通道形式及啟用時間而有差異；苗140縣道石虎穿越頻繁且沒有特定位置，因此持續積極的夜間車輛超速取締，是此路段路殺案件持續減少的重要關鍵。

苗栗縣府表示，研究報告為苗栗縣首次進行境內石虎族群全面普查工作，將做為未來施政及審查縣內開發案件時的重要參考依據，若開發案所座落的網格為「有石虎紀錄」時，開發單位應提出適當保育措施；若座落在「無石虎紀錄」網格中時，則應於開發前進行補充性調查監測，以達到石虎保育的目標。（編輯：戴光育）1110425