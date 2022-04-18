苗縣防路殺跨河通道 完工436天首次拍到石虎穿越

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苗栗縣政府110年初在卓蘭鎮老庄溪下游搭建友善野生動物跨河通道，完工後的第436天，3月16日終於監測到石虎從通道上方穿越河岸兩側。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣政府為降低石虎路殺風險，去年初在卓蘭鎮老庄溪下游搭建友善野生動物跨河通道，完工後第436天，終於首次監測記錄到石虎利用通道上方穿越河岸兩側。

中部大安溪流域周邊河床、淺山及農地為石虎重要棲地，卓蘭鎮老庄溪為大安溪支流，下游處長達約1公里的溪床為三面光工程結構，堤岸與河床垂直落差約10公尺，造成往返鯉魚潭水庫山區的石虎族群動線阻隔，增加鄰近台3線、苗140線道路石虎路殺風險。

苗栗縣政府農業處去年1月在老庄溪下游河段首創搭建野生動物友善通道，堪稱全國第1座克服地形困難給石虎穿越河川的輔助設施，盼藉此改善老庄溪的隔離效應，緩解此區域石虎路殺壓力。

跨河通道去年初完工後，包含白鼻心、鼬獾、鼠類、鼩鼱及家貓等，許多動物皆會利用通道跨越河道，但石虎生性謹慎，雖然有數次徘徊通道附近，也曾進入探查，但遲遲未有利用「通過」紀錄。

苗栗縣政府農業處今天發布訊息指出，今年3月16日、通道完工後的第436天，終於監測到石虎從通道上方穿越河岸兩側；透過自動相機監測發現，除了石虎，貓及白鼻心也會使用通道上方通行。

農業處表示，今年將改善通道上方動線，增加護欄及通道上方導引板及鋪面改善，持續提升石虎使用通道上方橫越的意願。

農業處指出，將持續進行包括遊蕩犬隻管理、環境安全用藥宣導、降低棲地干擾等措施，增加野生動物安全可棲息的空間。（編輯：戴光育）1110418