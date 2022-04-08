南投貓羅溪道路石虎疑遭撞 1屍4命研究團隊痛心

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）特生中心石虎研究團隊收到通報，南投市貓羅溪附近道路有石虎遭路殺，雖無明顯外傷，但解剖發現內臟破裂、嚴重內出血，更令人痛心是這隻母石虎已懷孕，成為1屍4命路殺事件。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊收到尊寵寵物生命莊園來電表示，有民眾4月4日夜間在南投市貓羅溪附近的環河道路發現動物屍體，便請寵物生命莊園來撿拾，工作人員隔天前往通報地點帶回，發現動物遺體疑似石虎，非一般家貓。

石虎研究團隊4月6日接獲來電通報，第一時間帶回並確認是一隻體重3517公克的母石虎，外觀無明顯外傷，骨頭完好，以死因路殺來說算特殊案例，但解剖發現嚴重內出血，胃部等內臟破裂或嚴重受損，也得知一件令人難過的事，這隻石虎是懷有3胎的準媽媽。

有民眾今年1月3日在台61線彰化縣伸港鄉路段發現石虎遭路殺，是靠海的伸港鄉首次出現石虎，可惜命喪輪下，推測這隻石虎是沿烏溪出去，石虎研究團隊指出，溪流和兩側環境是許多野生動物利用區域，只是不被重視，除烏溪兩側近年發生多起路殺，貓羅溪及支溪沿岸已累積16起路殺，希望河川管理單位持續正視議題。

研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀今天接受中央社記者訪問表示，貓羅溪是石虎活動區域，環境狀況不錯，吸引動物頻繁利用，但流域兩旁為市區，路殺風險較高，呼籲民眾夜間駕車行經貓羅溪旁道路減速慢行，若發現疑石虎遭路殺請盡快通報。（編輯：黃世雅）1110408