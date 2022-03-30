中華郵政5套新郵票 以石虎為主題

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中華郵政今天公布今年第2季將發行5套新郵票，其中為了呼籲大眾重視自然生態保育，將製作石虎郵票，1套2枚，郵票面值分別為新台幣8元及28元。

中華郵政公司今天以新聞稿公布第2季發行郵票計畫，將發行5種新郵票品，分別為台灣瀕臨絕種哺乳動物郵票—石虎、台中捷運郵票小全張、寶島風情郵票—雲林縣、賀喜郵票（111年版）及國立台灣師範大學建校百年紀念郵票。

中華郵政說，台灣瀕臨絕種哺乳動物郵票—石虎預定4月13日發行，為呼籲大眾重視自然生態保育，以石虎為主題，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及28元；台中捷運郵票小全張預定4月25日發行，在台中捷運通車週年之際，特發行小全張1張，內含郵票2枚，郵票面值分別為15元及35元。

寶島風情郵票—雲林縣預定5月12日發行，是繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以西螺大橋、北港朝天宮、草嶺萬年峽谷及斗六太平老街為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚。

賀喜郵票（111年版）預定5月20日發行，是繼103年「賀喜郵票」後，續以結婚賀詞為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元2枚、8元及13元。

台灣師範大學建校百年紀念郵票預定6月1日發行，為誌記建校百年盛事，特發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及28元。

另外，中華郵政為表彰女性在社會發展歷程中扮演的各種重要角色，並倡導性別平等觀念，與國立歷史博物館共同策劃於4月1日至7月3日，在郵政博物館6樓特展室舉辦「真善美–方寸間的女性形象特展」。

中華郵政說，除了展出郵政博物館典藏國內外與女性主題相關郵票，以及國立歷史博物館珍藏精美織品與版畫等文物，也呈現百年台灣婦女權益發展史，藉由引領觀眾探索古今中外的女性形象，認識女性多元傑出表現，達到友善平權、相互尊重、社會和諧的目標。（編輯：陳清芳）1110330