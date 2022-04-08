中華郵政4/13首次發行石虎郵票

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中華郵政公司為呼籲大眾重視自然生態保育，特別以石虎為主題，將於13日首次發行石虎郵票。

中華郵政今天發布新聞稿，4月13日首次發行「台灣瀕臨絕種哺乳動物郵票—石虎」1套2枚，郵票面值分別為新台幣8元及28元。

中華郵政介紹，石虎為台灣目前僅存的原生貓科動物，主要分布於低海拔淺山地區，體型與家貓相近但略大，身上有黑褐色斑點，前額至兩眼間有兩條明顯的白色條紋，耳後黑色且有明顯白色斑塊，屬於肉食性動物，以兩隻前腳狩獵，骨骼粗壯有力，捕食鼠類、鳥類及兩棲爬蟲類等動物。

石虎除交配時期和母獸照顧幼獸外，多為單獨活動，以晨昏和夜間活動為主，白天棲息於樹洞、岩穴或草叢中，傍晚後才外出獵食，擅長爬樹並會游泳。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於4月11日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封於郵票發行當日供售，民眾可至各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。（編輯：陳政偉）1110408