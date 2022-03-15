南投苦茶園推動友善生產環境 吸引石虎出沒覓食

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）南投林區管理處在南投信義鄉人和部落4處苦茶園，推動友善生產環境，苦茶園攝影機錄到4筆石虎紀錄；南投林管處說，苦茶園環境改善加上有小型動物吸引石虎覓食，留下紀錄。

農委會林務局南投林區管理處今天發布新聞指出，南投林管處2020年起在南投信義鄉執行濁水四部落里山發展計畫，在苦茶園推動友善生產環境以及使用紅外線相機監測，去年至今在4處苦茶園錄到4筆石虎紀錄。

南投林管處說，南投信義鄉雖是石虎潛在分布區，但以往的生態調查大多是在林道內進行，並沒有部落周邊石虎正式紀錄，信義鄉人和部落4處苦茶園農地，去年至今拍攝到4筆石虎紀錄，其中2筆紀錄中的石虎帶有發報器項圈，經確認是特有生物研究保育中心野放追蹤的2隻石虎。

南投林管處指出，今年1月19日也在1處苦茶園拍到石虎照片；他們研判，拍到石虎的苦茶園位在卓棍溪兩岸山坡，靠近部落，可能是苦茶園內的環境較開放以及有豐富小型動物，吸引石虎前往覓食留下紀錄。

南投林管處表示，除石虎外，苦茶園也拍到白鼻心、台灣野山羊、山羌及藍腹鷴等珍貴野生動物，而發現石虎的苦茶園也接受建議進行田區捷地改善，營造友善野生動物棲息環境，共同營造人與自然和諧共生的願景。（編輯：卞金峰）1110315