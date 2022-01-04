2021年石虎25隻遭路殺近10年第2高 籲減速慢行

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行政院農委會特有生物研究保育中心石虎研究團隊統計，2021年獲報共有25隻石虎遭路殺，其中苗栗縣15隻、南投縣6隻、台中和彰化縣各2隻，性別為公石虎14隻、母石虎9隻，另2隻因屍體破碎而無法辨識。圖為近年石虎路殺事件筆數。（特生中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月4日

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）特生中心石虎研究團隊統計2021年共有25隻石虎遭路殺，為近10年統計數據第2高，特生中心助理研究員林育秀今天呼籲駕駛人夜間放慢車速，至少遵守道路速限，共同守護石虎。

邁入2022年，行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊統計2021年獲報共有25隻石虎遭路殺，其中苗栗縣15隻、南投縣6隻、台中市和彰化縣各2隻，性別為公石虎14隻、母石虎9隻，另2隻因屍體破碎而無法辨識性別。

研究團隊指出，其中4隻母石虎從乳頭判斷，仍在泌乳育幼，或是育幼後期；另外，許多路殺地點位於溪流兩側如後龍溪、濁水溪、貓羅溪、烏溪，路殺防治工作需要許多單位一起努力，也呼籲民眾夜間駕車放慢車速，至少不要超過道路速限，讓石虎多點生存機會。

根據團隊統計資料，2012年到2018年石虎路殺件數從個位數增加到13件，2019年為31件、2020年共17件、2021年共25件。對此，研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀今天接受中央社記者訪問表示，通報制度與民眾保育觀念自2019年起較為健全，先前通報件數少，不代表較少石虎遭路殺，2019年也不能說是爆量。

林育秀表示，過去民眾若發現石虎路殺，不知道可以通報，也不認為有研究價值，因此多就地掩埋處理，就連石虎知名度現在已經提高，還是很多人不認得石虎樣貌，例如曾有民眾自掏腰包將「貓屍」送交寵物禮儀社，才被禮儀社人員認出是石虎，進而通報政府單位。

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對於2019年到2021年件數變化，林育秀說，石虎具領域性，若某地點有石虎遭路殺，新個體無法很快補入，除石虎小孩若倖存長大留在原地盤，若無幼石虎存留，「這地方就會空下來」，地盤接下來半年、1年空著，理所當然沒有路殺發生，但實際上，卻不是人為改善環境，而是「那邊沒有石虎讓車子撞到」。

林育秀表示，南投市華陽路連續2年有2隻石虎遭撞造成1死、1傷，這個地點，她以過去其他路段研究資料，可預期短時間不會再有母石虎遭撞死。因此，回頭看2019年到2021年件數波動，可以說是很自然，但仍需更多長期資料、數據觀察。（編輯：郭諭儒）1110104