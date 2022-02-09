魚池鄉再有石虎現蹤 可惜陳屍溝渠死因待釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

瀕臨絕種保育類野生動物石虎現身魚池鄉，不過卻早已斷氣。魚池鄉長劉啟帆9日表示，有農民8日在農委會茶業改良場魚池分場附近的自家茶園發現石虎，可惜陳屍溝渠，已送往位於集集鎮的特有生物研究保育中心查驗死因。（魚池鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣魚池鄉再有石虎現蹤，可惜陳屍溝渠，送交農委會特生中心檢驗，因屍體明顯腐爛很難看出有無外傷，將取胃部食物化驗，研究人員指出這隻個體生前可能營養不良。

瀕臨絕種保育類野生動物石虎現身魚池鄉，不過卻早已斷氣。魚池鄉長劉啟帆今天向媒體透露，有農民昨天在行政院農業委員會茶業改良場魚池分場附近的自家茶園發現石虎，可惜陳屍溝渠，送往位於集集鎮的農委會特有生物研究保育中心查驗死因。

劉啟帆說，石虎較常見出沒苗栗縣、南投縣中寮鄉、集集鎮等地，能在魚池鄉的茶園發現石虎蹤跡，代表越來越多茶農進行有機管理後，生態環境更趨於多元，但令人難過卻是一具屍體，已請有關單位判斷死因。

劉啟帆表示，初步不排除可能是野狗攻擊導致，但仍須專業研究人員判定；另外，希望鄉民更重視農業、觀光生態維護，有豐富生態多樣性並與自然共生共好，才能打造更好家園，以利觀光、農業、生態永續發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀今天接受中央社記者訪問表示，民眾1月2日晚間在省道台21線魚池鄉、靠近日月潭路段發現石虎遭路殺，為亞成體公石虎，地點距離這次發現屍體的茶改場魚池分場不遠，魚池鄉也是石虎生活區域，以前就發現石虎出沒。

石虎遺體送交特生中心野生動物急救站，研究人員指出，從牙齒、乳頭判斷，這隻死亡個體為未生產的成年母石虎，死亡3天以上，腐爛後體重1693公克，因屍體腐爛長蛆，無法判斷有無外傷，後續取胃部殘留食物檢驗有無中毒，尚無法確定死因，不過這隻母石虎體型算瘦小，推測生前狀態不好，可能營養不良。（編輯：陳仁華）1110209