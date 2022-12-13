南橫通車垃圾多 驚見黃喉貂咬便當環境亂象

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南橫公路通車後，吸引大批遊客入山，但也為山林帶來不少垃圾，甚至還有看到黃喉貂咬著便當盒和口罩，對生態環境造成重大影響。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）南橫公路通車後，吸引大批遊客入山，但也為山林帶來不少垃圾。公路總局甲仙工務段人員最近目擊黃喉貂咬便當盒、口罩等亂象，對生態及山林環境遭到破壞感到憂心。

南橫公路歷經10多年修復，今年5月重新全線開放通車，通車後迎來大批遊客上山，依公路總局甲仙工務段初步統計，南橫公路管制路段平均每天約6000人次、2000多輛車入山。

甲仙工務段長陳正偉今天接受中央社記者訪問表示，經常發現遊客亂丟垃圾，管制路段飲料、寶特瓶等垃圾隨地可見，甚至還有看到黃喉貂咬著便當盒和口罩，對生態環境造成重大影響。

陳正偉說，梅山口到大關山隧道沿線約有10名保全人力，人力相對吃緊，平常在協助維護交通秩序之餘，若看到垃圾，就會順手幫忙清理；每到週二、四管制路段不開放時就會展開清潔工作，也發現最近垃圾增多不少。

陳正偉說，公路總局在天池、埡口設有監視器設備，會依影像追查違規停車及亂丟垃圾等行為，並交由執法部門裁罰，但嚇阻效果有限，希望民眾自律，不要破壞山林及生態環境。（編輯：孫承武）1111213