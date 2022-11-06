南橫天龍吊橋通橋 承載歷史發展觀光

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）南橫山區東部的交通要道「天龍吊橋」，承載地方歷史，曾是莫拉克風災生命救災之橋，2019年9月開始動工整修，因吊橋北端落石頻繁，再經1年補強維護，今天舉行通橋典禮。

台東縣海端鄉公所今天舉行「天龍吊橋」通橋典禮，布農族人以八部合音歌聲與傳統儀式祈福歡慶，海端鄉長胡金至、觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵等人共同剪綵後，與地方族人共同走過長達110公尺長的吊橋。

海端鄉公所資料指出，天龍橋始建於1929年，歷經數次修繕，成了現在的新橋。時代更迭，它成為南橫山區東面的交通要道、在地部落居民的日常夥伴，後續也成為觀光業者的經濟命脈、觀光客的朝聖之地。

2009年在莫拉克颱風侵襲下，省道台20線南橫公路上的利稻橋斷裂、碧山溫泉至利稻隧道間路段崩塌，阻斷部落居民的交通要道。當時的天龍吊橋便成了緊急支援的救災路徑之一。

海端鄉公所表示，工程自2019年9月開始動工，經費共新台幣2400萬元，包括文化部補助1320萬元、縱管處840萬元、鄉公所自籌240萬元，修繕終於完工。後續將持續推動天龍步道的1700萬元修繕工程，此部分由原住民族委員會補助700萬元，鄉公所追加1000萬元的經費缺口，朝向讓整條道路能夠穩定、安全的通行。

緊鄰天龍吊橋的天龍飯店負責人之一張紅雲受訪表示，天龍吊橋8年前被鑑定是危橋封閉，今年南橫通車後，許多觀光客到此都問吊橋為何不通？樂見吊橋完工，過去舊橋只能承載7人，現在橋上可以行走15人，走到對岸看峽谷風光和歷史遺跡再返回。

張紅雲說，吊橋旁邊有一塊空地，主管機關計畫建置停車場，若再設置一簡易市集，讓部落居民的農產品可以販售，觀光客方便採買，那就更讓地方歡迎。（編輯：謝雅竹）1111106