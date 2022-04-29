南橫通車／雲霧裡灌漿風雨中開路 南橫尚待老天爺驗收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城、蔡孟妤台東-高雄29日電）莫拉克颱風造成南橫公路柔腸寸斷，這些年在雲霧裡摸索灌漿、風雨中攀岩開路，修復工程艱困，面臨技術上、天候的挑戰，現在南橫就待老天爺驗收。

南橫公路西段連結高雄市桃源區勤和至復興部落的「明霸克露橋」搶修工程，讓公路總局甲仙工務段感到最艱難。甲仙工務段長陳正偉接受中央社記者訪問表示，對甲仙段來說，最艱困的修復路段不是梅山、天池，而是勤和至復興部落的「明霸克露橋」段。

他說，明霸克露橋附近的水文變化劇烈，在未蓋橋前，只靠防洪力差的河床便道，每逢颱風豪雨就會被毀掉，民國103年爭取經費建設較堅固的明霸克露橋，106年完工後，大家期望很高，也宛如甲仙工務段的命脈。

106年4月通車明霸克露橋才通車不久，就遇到0602豪雨，陳正偉回憶當時驚恐心情「很擔心如果沒幾個月就斷橋，乾脆去跳溪好了！實在情何以堪！」還好工程人員探勘後回報橋沒壞，當下「眼淚差點掉下來，鬆了好大一口氣」。

沒想到，去年8月又一場豪雨，誘發玉穗溪上游邊坡大規模滑動，海嘯式土石流宛如「大魔王」，沖毀明霸克露橋，導致當時復興以上3個部落聯外道路中斷。8個多月來現場不斷搶救修復，但初期地質環境極不穩定，常發生土石流，才搶修一段馬上又遇土石流毀損，甚至見下雨苗頭不對，還得趕緊撤離逃命，可謂拿命搶修。

負責寶來一橋和明霸克露橋工程的桃源監工站長黃碩偉，頂著搶修壓力，結婚2年後才敢告假度蜜月。黃碩偉說，明霸克露橋是當地居民重要的聯外道路，新設的近100公尺鋼便橋今年2月完工後，總算壓力減輕不少。

南橫公路以前還有武雄橋、進涇橋，是紀念為了開通南橫公路而犧牲的2名段長陳武雄和蘇進涇。但2橋在八八風災後損毀，武雄橋保留修復，進涇橋則改箱涵方式通車，不復存在。

蘇進涇的大兒子蘇俊銘，正好就是負責南橫137K處明隧道修復工程的工程人員，公路總局將這條明隧道冠上蘇進涇的名字，取名為進涇明隧道，110年初通車揭牌，讓2名段長的名字永存於南橫公路。

陳正偉憶及91年剛到甲仙工務段時，當時跟著前輩每天看著南橫的好山好水、秀麗風景，直呼上班好開心，但前輩提醒「你再過3、5年，看到的就不是風景，而是工作」。後來懂了前輩的意思，原來身為工程人員，在南橫看到的不是風景，而是道路有沒有問題、是否需要修復，這是一種心心念念的責任感，再無暇關注風景。

陳正偉說，前輩把道路顧好，交到他的手上，他也要把路顧好，再傳下去，工程人員一代傳一代，世代把南橫公路顧好。

南橫公路東段，指標工程包括大關山隧道與埡口山莊間的大坍方，也就是已過世知名紀錄片導演齊柏林在「看見台灣」影片中入境的大片心型坍方。

公路總局關山工務段長陳克劼接受中央社記者訪問時說，這個心型大坍方從莫拉克後就災害不斷，陸續有101年的天秤颱風、103年的麥德姆和鳳凰颱風、105年的尼伯特和莫蘭蒂及艾利颱風、106年6月和10月的豪雨、107年9月山竹颱風侵襲。

陳克劼說，這段路包括便道，修好後又被沖毀了3次，一直到這2年氣候穩定，工程順利。現在搶修完成的已經是第4條路基，路基內縮了130公尺。第2個指標性工程是埡口山莊前的向陽大崩壁，同樣搶修後遇到豪大雨又被沖刷，於是改採貨櫃修築法，用122個貨櫃當作路基底下的擋土牆，總算穩定了土石流。

陳克劼說，高海拔地區，冬天天寒地凍，蜘蛛人在雲霧裡摸索灌漿、工程人員在風雨中攀岩開路；夏天則常有致災性風雨，「颱風豪雨怎麼來，我們也沒辦法，上天就是這樣」。

陳正偉說，雖然氣候變遷劇烈，維護道路會愈來愈艱辛，以後無疑還會面臨災害、損壞，屆時要因應環境，找到新的通行方式，「如果道路需要休養，那就休養吧！人無法跟大自然對抗，要順應自然而行。」（編輯：孫承武）1110429