8縣市高溫可能逾36度 氣象署：避免非必要戶外活動

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（中央社記者余曉涵台北23日電）今天各地高溫炎熱，中央氣象署針對台北市等8縣市發布高溫資訊，有出現攝氏36度以上高溫機率；其中雲林縣、高雄市、屏東縣甚至有連續出現36度高溫的機率，提醒民眾留意。

中央氣象署今天持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天白天雲林縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市、彰化縣、台南市、花蓮縣為黃色燈號，有36度高溫機率。

氣象署提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。（編輯：黃名璽）1140623