吳德榮：颱風聖帕估下午生成 朝日本逼近

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（中央社記者余曉涵台北23日電）氣象專家吳德榮今天說，預計今天下午今年第2號颱風聖帕將會生成，未來路徑朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉、減弱遠離。

根據中央氣象署觀測，太平洋海面上有1個熱帶性低氣壓TD03，今天清晨2時的中心位置在北緯24.0度，東經145.2度，以每小時24公里速度，向西北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱聖帕將於今下午在關島北方海面形成，與最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉、減弱遠離。

吳德榮說，歐洲系集模式（ECMWF）28至7月1日的模擬圖則顯示，關島附近另有熱帶擾動逐漸發展，向台灣東南方海面逼近，9天內台灣尚無被其侵擾的機率，但10天後則需密切觀察模式調整。

吳德榮指出，而南海未來10天內，輕颱發展機率則在20%以下，且無侵台機率。

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未來一週天氣方面，吳德榮表示，今天至25日台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

吳德榮表示，26至7月2日各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。（編輯：李淑華）1140623