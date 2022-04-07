南橫天池到向陽4月底開放 單車暫無時程表

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南橫公路天池到向陽路段將在4月底開放，限定5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。（中央社製圖）

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（中央社記者余曉涵高雄7日電）南橫公路天池到向陽路段將在4月底開放，限定5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。單車部分，交通部公路總局今天說，將等開放通車熱潮後再評估，目前沒有時程表。

公路總局昨天表示，南橫公路尚未通車的天池隧道到向陽口路段，在今年4月已經達到可以安全通車的條件，但限定時段及車種。

車種部分，限定5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車，並未開放單車。

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公路總局第三養護工程處甲仙工務段長陳正偉今天接受媒體聯訪時表示，的確是有規劃要開放單車，不過外界對於開放條件提供很多意見，像是希望團進團出、用登記制、或者希望可以在特定時段只開放單車，避免與其他車種混在一起等。

陳正偉指出，目前規劃單車部分將會等首波開放的熱潮過了之後，再找相關單位共同討論評估，「目前沒有時程表」。（編輯：管中維）1110407