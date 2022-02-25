中斷22年雲林149甲線通車 到草嶺不必再繞經南投

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雲林縣縣道149甲線在921大地震後坍方中斷22年，縣府斥資修建，相關工程皆已完工，25日正式剪綵通車。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月25日

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（中央社記者蔡智明雲林縣25日電）因921大地震中斷22年雲林縣149甲線今天完成修復通車，500多名民眾一同見證歷史的一刻；今天起斗六到草嶺不必再繞經南投縣境，縮短約半小時車程，有助草嶺觀光發展。

雲林149甲線又稱草嶺公路，是通往草嶺主要道路，921地震後中斷至今，民國108年11月展開修復，近日完工，今天舉行通車典禮，雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、副議長蘇俊豪與500多名民眾參與，一起走過剛完成的路面。

張麗善接受媒體聯訪表示，921地震造成149甲線25公里至27公里處中斷，從斗六往草嶺須經南投竹山桶頭繞行149乙線才能抵達，路程增加約20至30分鐘。通車後能給當地居民安全回家的路，同時帶動整個草嶺地區觀光發展。

張麗善說，149甲線修復工程包括路面整修及興建5處明隧道，由於路段地質易崩塌，上邊坡須隔梁整治及坡面加強噴漿掛網處理，另新築1座60公尺鋼構曲橋。

張麗善表示，後續將規劃新建跨清水溪橋梁，以截彎取直方式讓149甲線更好走，縣府已積極向中央爭取經費補助。（編輯：郭諭儒）1110225

雲林縣道149甲線又稱草嶺公路，921大地震後中斷22年，近日修復完成，25日正式通車，縣府邀請500多名民眾一起健走見證。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月25日