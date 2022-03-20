南橫公路4月底全線通車 梅山至向陽段採管制通行

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南橫公路最後一段路天池至向陽段預計4月底通車，工作人員在山區低溫下辛苦施工。（公路總局第三區養護工程處甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）南橫公路最後一段路天池至向陽段預計4月底通車，但為避免山區下午多雨、易有狀況，及減少野生動物受車輛干擾，將採管制通行措施，規劃上午7時至下午2時開放通行。

民國98年莫拉克颱風造成南橫公路中斷，在公路總局持續搶通下，目前僅剩天池至向陽段約20公里路尚未通車，公路總局預計4月底正式通車。

去年桃源區明霸克露橋因遭大雨沖毀後，周邊復興、梅山及拉芙蘭3部落聯外交通中斷，形同孤島，公路總局曾短暫開放天池至向陽段供居民通行採買，成為此路段暌違12年後首度暫時開放。

南橫公路屬於省道台20線的山區路段，其中梅山至天池、天池至向陽段採管制通行，目前已開放的梅山至天池段，上午8時至下午1時開放一般汽機車通行，甲乙類大客車及自行車暫不開放，另下午3時前須淨空。

至於天池至向陽段，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段接受中央社記者訪問表示，擬規劃上午7時至下午2時開放通行，下午5時前淨空，同樣僅開放一般汽機車通行。而屆時梅山至天池段的開放時段，也將調整與天池至向陽段一致。

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甲仙工務段長陳正偉對中央社記者說，會有管制措施，主要原因有二，一是因為山區下午多雨、易有狀況，須確保行車安全；二是這些路段有不少野生動物出沒，如猴子、藍腹鷴、黃喉貂等，也需要透過管制，減少野生動物受車輛干擾。

此外，明霸克露橋遭大雨沖毀後，甲仙工務段啟動鋼便橋工程，已於2月底將橋改道至鋼便橋後開放通行，但如遇颱風、大雨，將會實施預警性封閉。目前橋前端正在進行防止土石流撞擊工程，也預計4月底完工。（編輯：孫承武）1110320