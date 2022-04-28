4/30起降溫 北台灣5/2清晨低溫探18度

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，明天南高屏仍可能有攝氏36度以上高溫，午後鋒面通過及東北風增強，30日起逐漸降溫，5月2日清晨北台灣最冷低溫約18、19度；預估下週水氣多，降雨不斷。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，請加強注意；台南市近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天上午之前天氣與今天類似，各地多雲到晴，迎風面東半部偶有零星陣雨；明天下午至30日會有鋒面通過及東北風增強，帶有一點點冷空氣，主要只有北部、東北部高溫稍降，並有短暫陣雨、可能有大雨發生的機會，中南部仍是多雲到晴，午後各山區會有局部短暫陣雨。

趙竑提醒，明天上半天金門、馬祖及西半部地區仍易有霧或低雲，影響能見度。

趙竑提到，5月1日東北季風增強，北部、東半部局部短暫陣雨，午後南部、各地山區有局部短暫陣雨，東北季風預計會持續影響至5月4日；另外，5月2日起至5日南方雲系影響，水氣增多，基本上全台有雨，以北部、東半部雨勢較明顯。

溫度方面，趙竑說，明天中部以北高溫仍有32、33度，南部34、35度，南高屏可能在36度以上；30日溫度開始下降；5月1日東北季風增強，預估最低溫是在5月2日清晨，北台灣約18、19度，局部地區會再低一點，南台灣低溫約20度左右。

趙竑表示，高溫部分，東北季風影響期間，北台灣高溫約20度左右，逐日緩慢回升；南部地區因降雨，高溫降至約25、26度。

趙竑指出，預估未來幾天在南海一帶會有熱帶擾動，但目前最新資料分析強度不強，自南海往巴士海峽移動，接近台灣時結構可能也不佳，不一定有機會成颱，但仍會帶來水氣，未來一週可能都會是降雨不斷的天氣。（編輯：管中維）1110428