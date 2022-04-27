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南高屏防36度高溫 吳德榮：熱帶擾動發展待觀察

2022/4/27 08:28
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天針對南高屏發布高溫資訊，防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬南海將有「熱帶擾動」發展，但強度、移動路徑仍有不確定性，是否影響台灣仍待觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天北部、東半部低層水氣略增，北部、東半部及中部山區，午後有局部短暫陣雨或雷雨；高溫微降2度，仍偏熱。

吳德榮指出，29日下午起至30日低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨，30日高溫較29日下降2、3度。

吳德榮提到，5月1至3日「梅雨季」第1道鋒面及東北風南下、「熱帶擾動」（或颱風）的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有雨，明顯轉涼，需持續觀察「鋒面」與「熱帶擾動」交互作用可能帶來的大量降雨。

吳德榮說，最新各國模式，持續模擬期末在南海有「熱帶擾動」發展，並皆呈現迴轉的路徑；不同模式模擬的位置、強度及迴轉角度，皆存有顯著差異，反映其「不確定性」很大。

吳德榮進一步說明，以26日歐洲系集模式為例，模擬至5月4日，熱帶擾動有向東北的趨勢，但其機率分布的範圍寬廣，反映其不確定性；較前一天的模擬，空間分布雖類似，但機率值明顯調低。故熱帶擾動是否影響台灣、若有影響程度又如何，都還需要持續觀察新的資料。（編輯：張銘坤）1110427

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