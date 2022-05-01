台鐵5/1時班表 下午6時30分已開16班次疏運5974人

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛，僅開出18班次臨時列車。根據最新統計，截至下午6時30分已開出16班次，載運5974名旅客。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，全台只能開出18班臨時班次。

根據最新統計，截至下午6時30分，臨時班表中的3007彰化-台東、4018花蓮-台東、4007花蓮-樹林、1144新竹-基隆、3514潮州-嘉義、2151北湖-彰化、3190彰化-台東、1186北湖-基隆、1203基隆-北湖、2185彰化-嘉義、4039台東-花蓮、3034台東-彰化、2272彰化-北湖、4034樹林-花蓮、2250嘉義-彰化、3239嘉義-潮州等16列次均已準時開出，共計疏運5974人。

類火車部分，截至下午6時30分開行495班次，共計疏運3286人；高鐵疏運情形正常，新竹站六家支線及台南站沙崙支線遊覽車接駁路線都已依表定時間開行，共計開行121班次，疏運1899人次。

國道客運部分，各重點客運轉運站、高鐵車站、台鐵車站的重點公路客運路線整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

台北到花蓮國道客運部分，台北端已開行74班次，載客人數352人，平均每班次載客人數4.76人；花蓮端已開行64班次，載客人數672人，平均每班次載客人數10.5人。

羅東到花蓮201線，已開行36班次，載客人數187人，平均每班次載客人數5.19人；花蓮端已開行28班次，載客人數137人，平均每班次載客人數4.89人。

國道部分，根據國道即時路況顯示，國道大致順暢，整體疏運情形正常。（編輯：謝雅竹）1110501