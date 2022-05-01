台鐵五一集體休假 王國材：疏運順利過關

（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會今天發起集體休假活動，表定列車全部停駛，僅開出18班次臨時列車。交通部長王國材表示，這次疏運運量較預期差很多，或許預告跟疫情都有影響，這次算是過關。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發動不加班方式集體休假，多數司機員不願意出勤，讓台鐵表定班次全部停駛，只能開出18班次臨時列車



台鐵局長杜微在晚間記者會中表示，今天實際出勤人力是原本的5成，也就是約2000多人出勤，但司機員只有11人執勤，因此安排18班次臨時列車，截至今天下午6時30分已開出16班次，疏運5974人，後面還有2班次的臨時列車也會如期開出，各站服務情形平順都沒有爭執或抱怨情況，明天班表也會如期開出。



杜微指出，這次應變計畫中也有發現一些小缺失，包含類火車刷卡驗票機的數量、各站轉乘資訊、停駛公告等都可以更加完善；願意上班的員工相關教育訓練的頻率及強度是否可以加強等。



高鐵疏運部分，台灣高鐵總經理鄭光遠指出，高鐵運能今天可提供25萬人次，累積到下午6時運量只有6萬4000人次，跟上週日（4月24日）差不多，預估今天整體運量會比12萬人次再少一點。



憂心今天疏運狀況，幾乎整晚沒睡的交通部長王國材今天一路從台東視察回台北，他說，一直到下午就很放心，沿路看到留守員工以及公路總局都出動疏運，台鐵跟公路總局的合作也非常完整，西部城際疏運也沒問題。



王國材表示，這次整體運量較預估的差很多，沒有這麼嚴重，或許是預告或者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都有些影響，「這次算是過關。」他說，但仍有許多細節要加強，尤其類火車在國外是使用很多年的鐵路應變計畫，在颱風、天災或者鐵路大維修等狀況時，可有完善的應變計畫。



王國材指出，這次剛好把應變計畫進行演練，希望能夠繼續精進，在各種狀況下都可以使用這套計畫。



雖然這次疏運順暢，不過王國材認為，類火車疏運的時間都比鐵路多出1倍，代表公路不能取代鐵路，因此他願意跟員工持續精進各種基礎設施，包含購車等都會全力協助來提升台鐵服務水準。



王國材強調，這次應變計畫啟動順暢，不代表會用這個方式來跟工會抗衡，只是因為他身為交通部長要對疏運負責，期待能與工會對公司化理性討論，目前行政院有版本，工會也有版本，應該就這2個版本進行討論，不是直接說沒有溝通就要退回。



「公司化對我的意義就是安全。」王國材強調，太魯閣號事件讓他感受到公司化的重要，以韓國為例，公司化後事故降了很多，這也是他堅定推動的原因，台鐵過去曾有機會成功，但後來因工會抗爭無疾而終，他不願再次錯失，會全力以赴與工會溝通，尋求共識。



對於工會不排除在端午節再度發起不加班活動，王國材表示，工會版本跟行政院版本差距很小，應該就版本來討論，不希望端午節再次發生，因為這樣也是傷害台鐵的忠誠顧客，對台鐵不好。（編輯：張雅淨）1110501

（中央社製圖）

台鐵1日表定列車停駛，公路總局安排類火車客運路線接駁。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月1日

台鐵企業工會5月1日發起不加班活動，表定列車全部停駛。交通部長王國材（右）1日晚間出席記者會後，和台鐵局長杜微（左）碰肘致意。中央社記者謝佳璋攝 111年5月1日