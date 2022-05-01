縱谷體驗「類火車」 王國材：路況好有準點

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）台鐵工會五一不加班，表定列車全停駛，交通部長王國材今天視察行程的重點都在東部幹線，也在縱谷搭乘一段「類火車」，他說，台9線今天路況好，速度、準點都在預期範圍內。

火車是花東地區的重要大眾運輸工具，今天表定列車全停駛，交通部以類火車因應。王國材上午先到台東火車站了解疏運狀況，搭乘公務車到花蓮玉里站，再搭乘類火車0952線班車至瑞穗站，改搭公務車下午抵達花蓮站視察。

王國材在花蓮站接受媒體聯訪表示，類火車均照時刻表發車，自己也搭乘一段路程，台9線今天路況良好，速度、準點都在預期範圍內。

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他說，交通部此次擬定的應變計畫是站在民眾立場，以疏運為前提，感謝台鐵局、公路總局同仁加班，對每一班次都盡責提供服務。仍會持續與台鐵工會溝通，為台鐵好，大家積極討論，會把好的意見納入改革的重要項目。

到場關心的立委傅崐萁受訪表示，鐵路停駛讓交通不確定因素增高，過去年節台北到花蓮曾有公路耗時10小時紀錄，今天很多孩子沒有返鄉，未來端午、中秋等節日很難想像面臨火車停駛狀況，希望台鐵、交通部與工會協商儘快落幕。（編輯：謝雅竹）1110501