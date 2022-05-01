台鐵集體休假影響不如預期 學者：疫情出門少

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會今天發起不加班活動，雖然台鐵表定班次全部停駛，但未如預期出現大量旅客需要疏運。對此，學者表示，主因是COVID-19疫情影響大，出門人數少。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，全台只能開出18班臨時班次。

不過，疏運大致正常，並未出現預期中影響大量旅客疏運的狀況。學者認為主因是本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，影響民眾出門意願外，這次台鐵企業工會不加班已經提前宣布，許多民眾已經安排好替代方案。

消基會交通小組召集人李克聰告訴中央社記者，今天沒有出現預期影響主因是已經提早告知，消基會也提出呼籲要民眾不要搭乘台鐵，搭乘人數少，加上本土疫情嚴重，民眾減少出門。

成功大學交通管理科學系專任教授鄭永祥說，疫情直接影響非常大，加上媒體已經提早告知，民眾自行安排替代方式。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆也認為疫情影響下通勤減少，加上有需求的民眾可以找到其他替代交通方式，因此影響似乎就沒有這麼大。

李克聰指出，台鐵公司化議題要獲得員工支持還是很重要，他認為行政院及交通部可以利用緩衝時間，稍微延緩二讀及三讀的進度，再利用時間與工會員工溝通。

「事緩則圓。」李克聰說，後續還有端午節、中秋節等連續假日，若是工會再度發動不加班，加上疫情緩和等，後續對於民眾搭乘台鐵的影響就會較大，建議政府應該要增加溝通協調，降低與工會的矛盾及衝突，對公司化的進行也能有順利幫助。

鄭永祥表示，台鐵公司化還是未來的方向，工會及交通部應該在沒有共識的條文中積極討論，像是工會提出公司化條文沒有安全以及資產部分，都可以討論到很細的方案，建議交通部設定一個時程前一定要完成，讓兩邊可以落實討論公司化方案。

鄭永祥說，公司化若是必要的，政府就應該要聽取基層員工的聲音，若人心不確定，對安全也不一定是好事。

台鐵工會未來可能會在端午節或中秋節再度發動不加班活動，鄭永祥認為，國外的做法還是要提供基本的服務，像是1小時原本有5班次，變成2到3班次，提供的服務減少，但還是能滿足相對弱勢的民眾，讓其還可以有車搭乘。

辛炳隆表示，這次因為沒有造成太大影響，對資方的壓力就大幅減輕，效果就不如預期，他認為工會用這種方式讓資方願意回到談判桌上，未必是壞事，但對於沒有太大效果的抗爭，讓工會很有可能在找另外時間發動類似活動。

辛炳隆指出，雙方的溝通都要有誠意，不是單方面的告知，雙方應該都要有讓步空間，不能說什麼都不讓，這樣的溝通沒有意義。

辛炳隆說，雙方應該要把溝通的爭議點攤出來讓社會大眾知道，以資產問題為例，可以讓專業人士分析應該如何處理，讓勞資雙方都可以接受。（編輯：管中維）1110501