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台鐵工會盼大幅加薪 交長：公司成立有賺錢再談

2022/7/28 16:35
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台鐵勞資協商公司化子法一直不順暢，台灣鐵路工會6月曾發函台鐵，要求加薪50%。交通部長王國材今天接受媒體聯訪時表示，如果是大幅調薪，等公司成立後有賺錢再談。

台鐵工會最近對外表示，勞資協商無進展，工會要求薪資調整卻無善意回應，職工福利金提撥無法保障員工福利，擬發動中秋節、國慶日不加班，11月九合一大選前疏運及投票日擬罷工。

王國材下午出席交通部道安說明記者會，會後接受媒體聯訪表示，台鐵勞資協商現在最大爭議在加薪還有職工福利金，如果是大幅調薪，他認為應該在公司成立後有賺錢再來談，否則等於公司一開張就負債。

王國材說，針對台鐵營運人員薪資偏低部分，已請台鐵趕快調升至月薪新台幣3萬元以上。

王國材說，台鐵公司化子法預定年底前確定，現在還有充分時間可討論，協商過程本來就需要時間，呼籲勞資都應冷靜及理性討論。他也建議工會，這時不要把不加班掛嘴上，變成一種習慣，只要協商不順利就用這種方式，會造成旅客的不安。

王國材表示，台鐵公司化子法只要是符合公司經營及照顧員工，交通部都會支持。（編輯：張雅淨）1110728

王國材
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