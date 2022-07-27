台鐵工會不滿公司化職福金縮水 擬在選舉日罷工

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圖為民眾在台北車站的台鐵售票窗口購票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）台鐵今天針對公司化子法與台灣鐵路工會舉行第5次協商，有關職工福利金的提撥，台鐵工會認為公司化後反而縮水，預定九合一大選前完成罷工法定程序，台鐵表示會繼續協商。

台鐵工會說，工會提出中華郵政、港務、桃機公司等公司化單位的福利金數據，與台鐵員工職工福利比較，差距新台幣萬元以上，希望能在公司化後拉近差距，讓台鐵員工對公司化有信心。

台鐵工會指出，資方僅以三節獎金試算提撥職工福利金，公司化後職工福利反而縮水，且資方對於目前員工福利精進方案部分，無法保證能繼續維持，更不思增進員工福利。

台鐵工會參與勞資協商代表對5次協商會議持續空轉表示質疑，今天也退出子法協商會議，並表示預備中秋、國慶及九合一大選等重要日的疏運，發起不加班活動及罷工行動，爭取權益。

台鐵工會表示，預計8月2日理事會議決罷工法定程序，並於九合一大選日前，完成罷工法定程序。另外原先簽署的中秋節、國慶日不加班，如期進行。

台鐵發布新聞稿回應，今天會議開始，台鐵就表達希望雙方能對公司章程及相關子法協商，但工會仍表示先討論職福金及實收資本額，經過1小時15分鐘討論，未能達成共識。

台鐵表示，工會於第4次協商會議提出參考郵政公司、港務公司及機場公司相關資料，反推台鐵公司化應提撥的職福金額為新台幣60億元，因所提金額較其他國營公司成立初期提撥的職福金額高出甚多，且未將下腳料收入（即廢料標售收入）及會員每月薪資扣款金額納入計算，另年度營收是依目前營業收入資料推估，未以公司化財務試算的收入為計算基準，適用對象及人數也應再合理計算，台鐵請工會再研議釐清。

台鐵說，協商會議中，台鐵提出相關試算參考資料向工會說明，含第4次協商會議提出「規劃實收資本額設定為800億元，以其1%提撥職工福利金為8億」，惟工會認為員工福利應大幅提升，表示未能接受台鐵所提8億元的規劃。

台鐵說，仍將本於互信原則，持續積極與工會加強溝通協商，包括職福金、關鍵性職務的加給等議題，希望能獲得共識，共同努力，為旅客及社會大眾提供最好的服務。（編輯：陳政偉）1110727