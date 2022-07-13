王國材：台鐵票價等公司化再調整

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵票價調整的期中報告出爐，未來票價有調漲1倍的空間。交通部長王國材今天說，相關報告若送上交通部會審查，但這段時間應把安全跟服務做好，等公司化後再來調整。

台鐵票價已經凍漲27年，日前部分路段區間車的票價比雙北公車票便宜，台鐵局委外的票價改善研究期中報告最新出爐，根據台鐵成本及合理報酬率3%到5%推算的運價，至少要比目前的票價多了1倍以上。

交通部長王國材今天出席悠遊國旅補助方案及六大國際魅力景區執行成果記者會，會後接受媒體聯訪時表示，台鐵27年的票價都沒有調整，主要是台鐵有公共運輸的任務，當公司化後就可以回歸服務跟服務的票價。

王國材指出，他的想法是相關報告送上來後交通部會審查，但這段時間安全跟服務要先做好，最好的實施點是公司化後再來調整，也就是說，讓公司按照服務去吸引客人並調整為正常票價。

王國材表示，目前台鐵一直有在做營運改革，新的列車也一直有再進來，舊車也逐漸汰換，故障率也有降低，安全部分也集中所有力量在做，包含鐵路安全計畫、安全管理系統建置等。

王國材說，明年底要做安全服務水準，希望在113年1月台鐵公司化時，包含營運及安全都會有一定的水準，用嶄新的面目來面對。

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至於台鐵工會提出希望可以調薪50%，王國材回應，台鐵一年收入僅新台幣240億元，人事費用一年為160億元，若調高到240億元等於所有收入都在薪資上，「這是不可能的。」

王國材說，薪資費用應該佔總成本的50%，才能反虧為盈，但針對基層低薪部分可以考慮調薪，這部分他願意支持，但較大的調薪幅度應該等公司化後賺錢再來談，不然讓公司化一上路虧損就比現在還嚴重就不是公司化的精神。（編輯：陳清芳）1110713