精進鐵路安全 台鐵公司113年掛牌要達最高績效

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）鐵道局已制訂「國家鐵路安全計畫」，交通部長王國材今天指示要持續精進，台鐵公司在民國113年1月掛牌時，達到最高安全績效。

交通部發布新聞稿，王國材今天召開視訊會議，討論鐵路運輸安全議題，由鐵道局報告仿效民航監理已制訂的「國家鐵路安全計畫」，王國材指示持續精進，在台鐵公司113年1月掛牌時達到最高安全績效。

王國材指出，鐵路安全不僅是國人關切的議題，更是交通部的重點政策之一，台鐵改革是現在進行式，將透過落實SMS安全管理系統、建立風險管理機制、第三方安全評鑑、訂定安全指標與自願報告系統等措施，強化組織運作與行車安全。

王國材要求台鐵及鐵道局應適時檢討自願報告系統推動成效，適時公布自願報告處理情形，鼓勵鐵路機構員工主動發覺問題通報。交通部也將於每季召開推動小組會議，積極檢核鐵路機構安全水準，提出改善建議或修正方向，並滾動檢討國家安全指標、目標值及對外公布改善結果。

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交通部說，鐵路法已於6月22日修正公布，賦予鐵道局監理職權並明確化，未來將逐步提升鐵道局在鐵路監理的角色及功能，也增訂應建置自願報告系統，提供鐵路從業人員提報使用。同時，鐵道局也於5月12日擬定國家鐵路安全計畫，做為鐵路安全上位計畫。

台鐵公司化相關16項子法目前正由台鐵勞資協商中，不過，上週首度協商就破局，今天仍無進展，主要是資本額的訂定無共識，台鐵研議的資本額是新台幣800億元，台灣鐵路工會認為缺乏論述基礎，且不能與資產總值差距過大，工會請資方下次協商時，要有詳細的說明。（編輯：陳政偉）1110708