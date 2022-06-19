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台鐵公司資本額暫訂800億元 工會指不合理憂破產

2022/6/19 17:28
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵公司化條例已通過，另有16項子法正由台鐵勞資協商。有關資本額部分，在公司章程中暫訂新台幣800億元，台灣鐵路工會認為不合理，擔心台鐵轉虧為盈前就破產。

台鐵與工會上週已開始協商16項子法，其中國營台灣鐵路股份有限公司章程草案，將資本總額暫擬訂800億元。不過，工會認為不合理，並要求台鐵提出訂800億元的計算說明。

台鐵工會認為，資本額不應與資產總值相距過大，台鐵還未重估的資產就有7000多億元，而光是這幾年新購的車輛EMU900區間車及EMU3000城際列車，就要花上千億元了，若資本額只訂800億元，有點扯。

其次，台鐵嚴重虧損，短期負債就1400多億元，台鐵工會認為，公司成立後也不會馬上獲利，資本額過低，很可能公司還沒開始賺錢就面臨破產。

台鐵發言人馮昇輝今天接受中央社記者訪問表示，資本額800億元是依據台鐵財務、未來資本報酬率、償債能力及未來的競爭力做的初步推估，並未定案，目前勞資正就16項子法溝通中，雙方會經過各自表述後，再協商達成共識。

資本額也會影響台鐵公司成立時應提撥的職工福利金額度，根據職工福利金條例，公司創立時就其資本總額提撥1%至5%，如果台鐵資本額是800億元，職工福利金至少是8億元。

台鐵職工福利委員會主任委員林佑哲接受中央社記者訪問說，職工福利金就由公司依法提撥，但現在真正應關心的重點是公司是否能夠永續經營。（編輯：管中維）1110619

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