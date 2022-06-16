台鐵公司化條例三讀 考試院關注後續人員任用

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（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院會5月三讀通過台鐵公司化設置條例，考試院長黃榮村今天說，條例正式施行後，交通條例資位制將逐步走入歷史，盼銓敘部配合主管機關規劃，辦理台鐵公司化後人員後續任用相關事項。

考試院透過新聞稿指出，銓敘部上午的院會中，以「交通事業人員人事制度及銓審情形簡介」為題，進行業務報告，就交通事業人員人事制度及銓審概況重點報告，並說明交通事業人員人事制度發展及交通事業機構改制情形。

銓敘部報告表示，交通事業人員依「交通事業人員任用條例」，是以「資位制」任用，特色是每一資位薪級數甚長，相關人員在所敘資位範圍內的薪級核敘，並無職務列等限制，以鼓勵久任；其工作性質分為業務類及技術類，同類職務間可相互調任，具較大用人彈性。

銓敘部說，隨著時空環境變遷及經營管理需要，現行只有交通部台灣鐵路管理局，繼續依交通條例進用人員；另外，交通部所屬部分機關或公司仍有改制或公司化前已進用人員，得繼續依交通條例任用。

銓敘部指出，據交通部統計，截至4月30日止，交通部所屬的交通事業人員共有2萬3127人，其中台鐵局1萬2967人最多、占56.07％，中華郵政股份有限公司8290人次之、占35.85％，台灣港務股份有限公司789人、占3.41％。

銓敘部表示，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」5月27日立法院已三讀通過，台鐵局將公司化；台鐵公司成立後，副總經理以下從業人員進用及管理，不再適用公務員有關法令規定。

銓敘部說，台鐵局現職交通事業人員，得由交通部依個人意願安置其他機關外，都隨同業務轉調台鐵公司，並依交通條例繼續任用，仍具公務人員身分，相關權益事項原則仍依其原有各該相關法令辦理，在確保營運安全及員工權益保障下，賦予台鐵公司自主及經營彈性，提升鐵路事業經營效能與競爭力。

黃榮村表示，交通條例資位制有其時代背景及重要性，重視永業化的制度精神，對於台灣的交通事業建設發展曾發揮其積極作用。

黃榮村說，台鐵公司條例正式施行後，交通條例資位制將逐步走入歷史，希望銓敘部配合主管機關規劃進度，辦理台鐵局公司化後人員後續任用相關事項，使交通事業人員人事制度順利完成其歷史任務。（編輯：翟思嘉）1110616