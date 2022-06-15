台鐵公司化16子法首次跨部會會議 目標10月底定案

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部今天針對台鐵公司化16項子法，舉行首次跨部會議，實質細節將由台鐵與工會溝通，目標10月底前定案，以利2024年1月完成公司掛牌。

今天的會議由交通部次長胡湘麟主持，人事總處及主計總處都派人參加，主要確認子法草案方向與時程。

交通部說，16項子法中，涉及組織管理有11項，與財務及資產相關的有5項，台鐵已擬妥草案初稿，實質內容細節還要與工會溝通，所有子法最遲在10月底前要定案，2024年1月完成公司掛牌。

台灣鐵路工會先前已表明對16項子法的立場，「公司資產配置」部分，要求償債基金運作應合理，清償債務後收益及其他資產活化，都應用來挹注票價；「員工權益」部分，將爭取解決基層員工薪資、主管津貼、關鍵技術人力津貼都偏低問題，並將乘務人員的乘務津貼法制化。

台鐵工會因交通部願意在公司化16項子法上，與工會溝通，取消原擬端午節發起的不加班活動，但中秋節、國慶日及11月26日九合一選舉投票日的不加班活動，將視16項子法溝通情形，再決定是否取消。（編輯：屈享平）1110615