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台鐵公司化
新聞專題
台鐵公司化2/85

台鐵公司化16子法待協商 交長承諾與員工站一起

2022/6/9 12:49
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部長王國材今天在台鐵135週年慶祝大會致詞時表示，台鐵公司化條例雖通過，但台鐵改革還有一大段路要走，16項子法已擬妥，將與工會協商，他會與員工站在一起。

王國材表示，5月27日立法院通過「鐵路法」及「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，這是台鐵跨時代改革的關鍵時刻，但這只是開始，還有16項子法將與台灣鐵路工會協商，順利完成後可賦予台鐵更大經營自主權，80%的業務都可自行決定，不必再所有事層層上報。

王國材提到，135年的台鐵正面臨巨大環境挑戰，因目前是行政機關，人事、預算都受束縛，至今負債接近新台幣1500億元，過去5年平均每年虧損50億元，尤其去年太魯閣號事故後，外界對台鐵的改革更殷切。

王國材也說，16項子法已有初步草案，他已請台鐵針對每一項子法的細節與工會溝通，大家集思廣益台鐵下一個百年要如何運作。

有關台鐵工會關切因加給不高，台鐵沒有人願意升任主管，以及關鍵技術人才待遇太低留不住人才等問題，王國材說，他已請人事部門研議提升。

王國材也承諾，他會與員工站在一起，在合理的原則下照顧員工。（編輯：張雅淨）1110609

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