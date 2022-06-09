135歲台鐵面臨公司化改革 準點率可望突破95%

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵今天舉行135週年慶祝大會，政府正推動台鐵透過公司化改革，台鐵局長杜微致詞時表示，安全與服務的改善已在進行中，今年準點率目標是破95%，預計創歷史新高。

杜微說，台鐵的安全改革早已在進行，去年6月至今的重大事故，比照前1年，從7件降至1件；一般事故從51件降至40件；一般故障事件從583件降至556件。

杜微說，台鐵的安全改革仍有很大努力空間，但從未停止，未來只會加速，近1年來在交通部協助下建立SMS安全管理系統，今年還要接受第三方驗證，當台鐵的安全有好成績，不但旅客安心，員工對自己也會有信心。

杜微提到一向被旅客詬病的台鐵準點率，民國101年至110年平均是93.4%，107年及108年準點率一度降至92%，今年1至5月再提升到94.8%，今年全年目標是破95%，預計可創歷史新高。

杜微對鐵道觀光發展也很樂觀，他說，去年至今，鳴日號列車、鳴日廚房餐車、郵輪式列車的營運旅客約2萬人次，較前1年增加5成，營業額達新台幣2億元。

杜微說，依據台鐵公司化條例，未來台鐵的債務會移走，有潛力的資產將留下，台鐵的安全及營運都將持續精進。

杜微說，台鐵公司化還有16項子法在年底前要與員工協商，讓台鐵公司能順利於113年1月掛牌。

台灣鐵路工會理事長陳世杰說，台鐵的重大事故並非員工不認真或不努力，而是組織僵化，員工不反對改革，但希望改革是為了有更好的安全和永續的未來，因為希望能永續，所以堅持台鐵公司化時，所有土地資產都要留下來。

陳世杰也再次向台鐵及交通部喊話，低薪環境造成台鐵留不住關鍵技術人才，以及基層人員待遇比不上其他國營事業，應思考如何調整。另外陳世杰爭取台鐵改成公司後，每年職工福利委員會發的每人1000元獎金，能提高到3000至5000元。（編輯：張雅淨）1110609