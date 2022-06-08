王國材：台鐵安全、服務做好 公司化時可調票價

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）台鐵票價逾26年未調整，交通部長王國材今天說，台鐵正朝公司化轉型，如果安全及服務做得好，他認為2024年1月公司化時，可調票價。

王國材今天接受Yahoo TV專訪，談到台鐵票價問題時說，台鐵過去5年平均下來約每年虧損新台幣50億元，票價不是不能調，但外界認為台鐵目前正進行組織安全改革，如果現在提出票價調整，外界無法被接受，尤其台鐵還做不到像高鐵、捷運般的準點。

王國材認為，台鐵現在開始將安全及服務做好，讓台鐵更安全、更準時，等到2024年1月公司化時，如果安全及服務改善都有成果，可以調整票價，就算沒有調整，未來也會由政府就政策負擔部分補貼差額。

不過，王國材也替台鐵員工說話，他說，台鐵在準點上有待改進，但不能怪員工，因以往台鐵採購的是萬國列車，司機員要會開兩種以上不同設計列車，而台鐵列車多達23種，現已開始簡化，就是要提高服務品質。

立法院雖已在5月27日通過台鐵公司化條例，王國材說，推動台鐵公司化的進度比他想像還困難，目前還有16項子法在年底前要與台鐵工會協商，他希望有更多台鐵員工參與，就135歲台鐵的未來走向共同討論。

台鐵工會於5月1日發起不加班活動，當天表定列車都停駛，而台鐵工會原訂端午節的不加班活動，因在台鐵公司化議題上，交通部有善意回應，台鐵工會最後取消，王國材說，他的確鬆了一口氣。

因台鐵工會對中秋節、國慶日及11月26日選舉投票日是否不加班，將視與交通部溝通16項子法時的狀況決定，王國材說，希望年底前好好與台鐵工會協商完包括員工福利等16項子法，不要再有不加班造成列車停駛情形。（編輯：陳政偉）1110608