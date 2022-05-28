台鐵公司化三讀通過 柯建銘：期待百年老店風華再現

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（中央社記者溫貴香台北28日電）立法院27日三讀通過台鐵公司化條例，民進黨立院黨團總召柯建銘今天在臉書貼文，分享台鐵從清朝、歷經日治時代迄今135年歷史，並期盼「全民以台鐵為榮，台鐵以自己為榮」的時代，能夠來臨。

柯建銘在臉書表示，從1887年由清朝台灣巡撫劉銘傳成立的「全台鐵路商務總局」開始，到日治時期的「台灣總督府交通局鐵道部」，再到中華民國政府時期的「交通部台灣鐵路管理局」，台鐵已經陪伴台灣135年。

他指出，百年老店包袱隨著時間越來越重，2002年，時任交通部長葉菊蘭任內，成立「台鐵民營化專案推動小組」，爾後在2003年，更名為「台鐵公司化專案推動小組」；原計畫2004年6月先完成公司化，等到經營體質改善，再進行民營化，期間不得超過3年。

柯建銘回憶說，2003年2月24日，台鐵工會動員2千多名會員，在台北車站抗爭陳情，要求時任台鐵局長黃德治必須在工會同意下，才能交付台鐵月台及股道供高鐵施工，否則辭職下台。

他指出，最後一根稻草是2003年9月11日台鐵工會通過罷工決議，工會將在2004年春節進行為期7天「春節大罷工」；為不影響春節疏運，同年12月4日，台鐵工會與交通部、鐵路管理局就「公司化及民營化」進行勞資協商，會議結論除要求行政院對民營化時程提出確認外，要求政府同意鐵路管理局改制為公司4基本要件。

柯建銘說，4要件為，一是債務及員工退撫金等歷史包袱，由政府承接；二是老殘優待、小站及服務性路線之虧損，由政府全額補貼；三是鐵路基礎設施之建設、維修費用及車輛購置費由政府負擔；最後是要在「鐵路法」部分條文修訂、台鐵公司條例草案經工會同意並立法。

他指出，政府原則同意台鐵工會的要求，春節罷工也取消。交通部則未放棄，仍在2005年至2007年間，以「暫時擱置民營化，全力推動公司化」為目標進行溝通，但工會沒有給予正面態度；就此，台鐵公司化議題胎死腹中。

他表示，立法院5月27日三讀通過「鐵路法修正草案」與「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，台鐵公司化，走了20年之後，終於成功了。

柯建銘透露，當年推動台鐵公司化的行政院長，是現任立法院長游錫堃，而完善通過這兩部台鐵公司化重要法案，並送請立院審議的行政院長蘇貞昌，曾與當年還是行政院副院長的總統蔡英文，成立「台鐵改革小組」；這都是歷史巧合，象徵讓台鐵重新擦亮招牌，找回昔任的光榮。（編輯：張均懋）1110528