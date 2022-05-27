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台鐵公司化
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台鐵公司化2/77

台鐵邁向公司化 立委：行車安全為最高指導原則

2022/5/27 15:48（5/27 16:59 更新）
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（中央社記者郭建伸台北27日電）立法院會今天三讀通過台鐵公司化條例，朝野立委認為，台鐵公司化最高指導原則是行車安全，盼勞資齊心改革帶來台鐵重生與永續經營。時力黨團則要求，未來台鐵安全管理委員會不應排除受害者家屬。

立法院會今天三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，台鐵未來將轉型為公司，並企業化經營發展。新法明定，公司設董監事及安全管理委員會，交通部將設立基金處理既存短期債務，現職人員轉調台鐵公司維持勞動條件，不得因公司成立裁員。

台鐵公司化條例完成三讀程序後，朝野立委紛紛發表感言。

國民黨團總召曾銘宗表示，交通部台灣鐵路管理局成立於民國34年，長期是台灣主要運輸工具，但隨著運輸工具多元化，台鐵局面臨很多挑戰困境；國民黨團支持鐵路局公司化，但有3項前提，包含保障勞工工作權、行車安全完整配套、鐵路局龐大土地資產須留在未來的台鐵公司且開發公開透明，如此才能改善公司財務、達成行車安全。

曾銘宗指出，國民黨團3項前提立法院已通過附帶決議，交通部應確實督導未來的台鐵公司。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，台鐵行車安全不論是目前的台鐵局，還是未來的台鐵公司，都是台鐵最重要任務；時力黨團提案要求納入外部監督機制，盼藉公開透明解決長期沈痾，雖然最後仍未納入三讀通過版本，但外部監督應是助力而非阻力，未來立法院將持續監督台鐵。

時力黨團總召邱顯智要求，未來台鐵不應將受害者家屬排除在安全管理委員會之外。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，台鐵改革是社會期待的重大工程，台鐵公司化條例三讀只是改革第一步，未來不論是財務改革還是車路分離，都需要全民努力；行車安全是回家唯一道路，唯有勞資齊心改革，才能帶來台鐵重生與永續經營。

民進黨立委劉世芳表示，台鐵公司化改革有3項重點，分別是保障員工、健全財務、保障運輸安全；她多次溝通並公開呼籲，為加強留才攬才，台鐵公司化後要一併考慮調薪，盼藉此提振台鐵公司士氣。

劉世芳說，台鐵公司化最高指導原則是行車安全，交通部長王國材曾提到年底前推動多項追蹤台鐵安全工作，包含引進第三方評鑑、建置自主通報系統，期待公司化後，台鐵未來將永續經營，創造台鐵公司、勞工、社會三贏。（編輯：張均懋）1110527

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