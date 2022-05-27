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台鐵公司化1/75

台鐵公司化條例三讀 年底完成子法拚113年掛牌

2022/5/27 14:09（5/27 15:09 更新）
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立法院會27日三讀通過台鐵公司化設置條例，年底前將完成16個子法審議，預計113年1月完成掛牌。圖為區間快車在台北車站停靠時，列車長在車尾等候乘客上下車。（中央社檔案照片）
立法院會27日三讀通過台鐵公司化設置條例，年底前將完成16個子法審議，預計113年1月完成掛牌。圖為區間快車在台北車站停靠時，列車長在車尾等候乘客上下車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）立法院會今天三讀通過台鐵公司化設置條例，交通部長王國材放下心中大石，表示後續將在年底前完成16個子法審議，預計113年1月完成掛牌。

立法院會三讀通過台鐵公司化設置條例，台鐵將轉型為公司，下設董監事及安全管理委員會；為健全財務，交通部將設立基金處理既存短期債務；現職人員轉調台鐵公司維持勞動條件，不得因公司成立裁員。

對此，王國材表示，感謝在立法院審議過程中，朝野立委對公司化的支持與指正。他說，一年來持續不斷溝通，一步步走到三讀通過，覺得非常高興，將盡力繼續與台鐵同仁一起攜手打造全新的未來。

王國材說，根據總統蔡英文與行政院長蘇貞昌指示 「安全、安定、轉型」的政策下，在確保營運安全、員工權益保障，以及財務永續前題下，期透過台鐵組織改革，賦予公司自主及經營彈性，重新定位組織體制及架構，加入安全意識的元素，也為長期所背負龐大債務，找尋合理解決方案，並且鬆綁法規、活化資產提升收益挹注財務，創造永續經營基礎，並確保改制過程中員工權益保障，為135年台鐵重新打造有利的經營環境，也期待開創台鐵安全、營運新文化。

交通部發布新聞稿表示，台鐵公司化三讀，讓討論、紛爭近20年的台鐵公司化課題踏出最重要一大步 ，預定在113年1月完成公司掛牌。

交通部說，對於後續公司籌設的行政作業，預計成立跨部會「台鐵公司推動會報」，審議公司子法草案及公司實質推動內容，預定111年底完成16個公司子法、組織架構核定，期間將借重港務公司、桃機公司、中華郵政等3家國營公司化經驗，並邀請工會參與討論。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，公司化三讀通過是意料之中的事情，未來工會重點將放在整個子法的協商，希望針對子法與交通部坐下來好好談，工會較重視的部分將放在對於員工的權益保障及薪資福利調整上。

陳世杰表示，若薪資結構太低，人才留不住，將會不利公司傳承，這就會影響到行車安全，預計6月起將會積極與台鐵局協商，希望能夠對員工有所保障，也將看交通部對承諾的兌現程度，來決定未來是否要再度發起不加班。

陳世杰認為，對於不加班活動現在持保留態度，也希望之前簽署的同意書能夠備而不用，但就是要有信任度。（編輯：管中維）1110527

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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