台鐵工會取消端午不加班 交長：好的開始

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台鐵企業工會25日決議取消端午節不加班，交通部長王國材對此回應，這是一個好的開始。圖為民眾在台北車站搭乘台鐵返鄉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北25日電）台鐵企業工會今天決議取消端午節不加班活動，交通部長王國材說，這是一個好的開始，希望在「家和萬事興」的氛圍下，共創公司的新遠景。

不滿台鐵公司化草案未與工會充分協商，台鐵企業工會繼5月1日發起不加班活動之後，原本規劃今年端午節也將再度發起不加班活動，並將在今天邀請常務理事、15個分會的理事長及全國火車駕駛產業工會主要幹部開會討論是否要在端午節不加班。

台鐵企業工會理事長陳世杰今天接受媒體聯訪表示，端午節不加班活動確定取消。

台鐵企業工會也發出新聞稿表示，工會提出的「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等4大議題，已獲得行政院及交通部同意所提，因此，評估有善意回應必要。

工會指出，「安全議題」部分，勞資雙方設置「安全委員會」並具獨立董事或監察人身分；「未來子法協商」部分，須由勞資雙方共同議定，並將重要子法優先列為討論內容。

「公司資產配置」部分，償債基金運作應合理，清償債務後收益應挹注台鐵票價，其餘資產如，車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲。

「員工權益問題」部分，解決目前台鐵基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司，如中華郵政薪資水準作為參考，另外針對乘務人員現行乘務相關津貼盡速法制化。

對此，交通部長王國材今天回應，對於台鐵工會決議端午節正常出勤，他表達感謝外，更期待這是一個好的開始，勞資雙方能夠一同理性討論台鐵公司的未來，在「家和萬事興」的氛圍下，共創公司的新遠景與重拾員工的光榮感。（編輯：李亨山）1110525