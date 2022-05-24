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台鐵推動安全管理系統 由國際風險機構評鑑

2022/5/24 21:25
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部長王國材今天召集相關單位討論台鐵安全議題，其中台鐵正推動建立的安全管理系統（SMS），由國際專業風險管理機構任第三方角色，評鑑台鐵建立的安管系統是否合格。

交通部說，台鐵仿照航空業所推動的安全管理系統，將由國際專業的風險管理機構「挪威船級社」擔任第三方角色，評鑑台鐵建立的安全管理系統是否合格，不足的面向，中華顧問工程司也將居中協助。

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交通部王國材在會中表示，推動台鐵公司化同時，安全改革仍為核心要務，將持續緊盯台鐵推動安全管理系統，不容鬆懈，期望在民國113年台鐵公司成立時，台鐵已有更好的安全基礎。

王國材也指示，首先是因應113年公司成立，應逐步將安全管理系統人員補齊並累積操作經驗；其次是透過找尋危害因子、確認控制措施，加上第三方評鑑，從責任歸屬及制度落實中，降低事故發生；還要善用專業顧問提供完整SMS種子教官及基層的教育訓練，將SMS落實至基層。（編輯：屈享平）1110524

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