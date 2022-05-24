更多編輯台推薦新聞：
「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍
科技

「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮端午返鄉專車還有餘票 5/25起開放現場購買

2022/5/24 19:00（5/25 10:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣政府於端午節辦理返鄉（工）專車，分別為6月2日、6月5日共2列次火車。目前還有餘票，設籍花蓮或身分證U字開頭的民眾，25日起可至民政處購票。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月24日
花蓮縣政府於端午節辦理返鄉（工）專車，分別為6月2日、6月5日共2列次火車。目前還有餘票，設籍花蓮或身分證U字開頭的民眾，25日起可至民政處購票。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣政府於端午節辦理返鄉（工）專車，分別為6月2日、6月5日共2列次火車。民政處表示，目前還有餘票，設籍花蓮或身分證「U」字開頭的鄉親5月25日起可至縣府民政處購票。

花蓮縣政府民政處今天發布訊息表示，端午節返鄉（工）專車共有2列次火車，返鄉列車是6月2日晚間7時51分台北站發車直達花蓮站；返工列車為6月5日下午2時23分花蓮站發車直達台北站。

同時6月2、5日也安排花蓮至玉里以區間車接駁南下或北上，方便南區民眾，沿途停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站，搭乘接駁車民眾出示專車乘車證即可轉乘。

民政處指出，專車目前各車次仍有剩餘票數，凡具花蓮縣縣民資格（設籍花蓮或身分證「U」字母開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，5月25日起於上班日上午9時至下午5時可至民政處購票，售完為止。

專車為實名制，限本人搭乘，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示身分證明文件；全票200元、半票100元。

另配合台鐵局防疫規定，民眾進站乘車仍須量體溫、戴口罩，保護自己，防範病毒感染。（編輯：謝雅竹）1110524

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族